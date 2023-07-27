На Сахалине спасли попавшую в браконьерские сети медведицу

«Крупная медведица запуталась в рыболовных сетях, которые на реке Парката в Ногликском районе установили браконьеры. Однако она смогла добраться до берега, и просидела там три дня, пока на помощь к ней на лодке не подошли местные лесничие и ветеринар, а также члены экологического клуба “Бумеранг”. Специалист дистанционно применил усыпляющий препарат и, когда он подействовал, срезал с лап сети», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, осмотр показал, что медведица пыталась самостоятельно избавиться от ловушки, прокусив себе лапу. Раны ветеринар обработала препаратами. Группа спасателей не ушла, пока не убедилась, что с животным все в порядке. Медведица перенесла наркоз хорошо. Как только действие препарата закончилось, она добралась до реки и напилась воды.
В агентстве добавили, что рядом с медведицей был сеголеток — медвежонок, которому не исполнилось еще года. Но он убежал в лес, завидев людей. Однако лесники уверены, что медведица найдет его, потому что медвежонок совсем маленький и не мог уйти далеко.