На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов

«Оплачивайте налоги на “Госуслугах”. Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на “Госуслугах”. Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что новый сервис работает только для физических лиц, оплатить можно будет налог на имущество, земельный и транспортный налоги и НДФЛ.
«Как подключить сервис: отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений; подпишите уже сформированное заявление в приложении “Госключ”; дождитесь сообщения, что согласие принято, оно придёт в течение нескольких минут», — добавили в ведомстве.
Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.