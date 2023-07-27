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13:28 (мск), источник: © РИА Новости

На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество появилась на «Госуслугах», сообщило в своем телеграм-канале Минцифры России.

Источник: © РИА Новости

«Оплачивайте налоги на “Госуслугах”. Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на “Госуслугах”. Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что новый сервис работает только для физических лиц, оплатить можно будет налог на имущество, земельный и транспортный налоги и НДФЛ.

«Как подключить сервис: отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений; подпишите уже сформированное заявление в приложении “Госключ”; дождитесь сообщения, что согласие принято, оно придёт в течение нескольких минут», — добавили в ведомстве.

Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.

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