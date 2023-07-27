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15:12 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли микроорганизм, который способен уничтожать пластик

Ученые из Университета Келании в Шри-Ланке установили, что грибы, которые уничтожают упавшие деревья, могут быть использованы для борьбы с пластиковыми отходами. Результаты исследования специалистов были опубликованы в журнале PLOS One.

Источник: Reuters

Гриб белая гниль способен с помощью ферментов расщеплять лигнин — чрезвычайно прочный органический полимер, который придает древесине жесткость.

Для своего исследования ученые выделили 50 образцов грибов из гниющих лиственных пород. Затем они разделили образцы на две основные экспериментальные группы: первые были посажены в среду из полиэтилена низкой плотности, а другие в смесь деревьев с пластиком. Спустя 45 дней стало ясно, что в обеих экспериментальных установках грибы разрушали полиэтилен.

По словам авторов, белая гниль использует окисляющие ферменты для разрушения как древесины, так и пластика. Однако какие точно процессы задействованы при переработке пластика, пока неизвестно. В будущих работах авторы планируют узнать, как грибы выживают в различных условиях, таких как, например, свалки, и представляют ли они угрозу для местных деревьев.

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