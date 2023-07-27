17:27 (мск), источник: Вокруг Света
Меч и зеркало из британской могилы I в. до н. э. принадлежали женщине-воину
Ученые разгадали тайну британской могилы бронзового века.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 1999 году на острове Брайер, входящем в архипелаг Силли — группу небольших островов в 45 километрах к юго-западу от полуострова Корнуолл, — была найдена каменная гробница, датируемая 100−50 годами до нашей эры.
Захоронение поразило археологов своим богатством, а также тем, что в нем находились два предмета, которые вместе обычно в древних могилах не присутствуют, так как ассоциируются с разными полами. Речь идет о мече в ножнах из медного сплава и бронзовом зеркале, украшенном изображением солнечного диска. С мечами по традиции хоронили мужчин, а с зеркалами — женщин.
Результаты нового исследования, проведенного группой ученых из Великобритании и США, статья которых опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports, позволили раскрыть эту загадку. Хромосомный анализ показал, что в могиле на Брайере лежат останки женщины, а не мужчины. Это меняет представление о гендерных ролях в Британии железного века — судя по всему, покойная могла иметь высокий социальный статус и командовать местными войсками в боевых столкновениях с другими племенами.
Традиционный метод установления пола — по анализу ДНК из костной ткани — тут не сработал, потому что костей практически не сохранилось. Все, что осталось от скелета, — темное пятно на почве, где когда-то лежало тело, и маленькие кусочки костей и зубов общим весом около 150 граммов.
Ученые, используя новый метод, смогли провести хромосомный анализ белка, выделенного из крошечных фрагментов зубной эмали — самой твердой и прочной субстанции человеческого тела. Было установлено, что с 96-процентной вероятностью в могиле была похоронена женщина.
Как отмечают ученые, и меч, и зеркало, найденные в захоронении, связаны с войной. Считается, что зеркала в железном веке использовали для того, чтобы подавать сигналы, для связи и для координации атак. У зеркал также были ритуальные функции — с их помощью общались с духами, которые должны были обеспечить успех в бою, а также проводили церемонии очищения воинов после возвращения из рейдов.