Анализ ДНК указал на происхождение древних жителей Мачу-Пикчу По данным исследователей, первые поселения на этом месте могли быть основаны до XIII века
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
12Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
18:37 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ за месяц не зарегистрировала в 50% странах мира ни одного случая COVID-19

За последний месяц Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала случаи заболевания COVID-19 только в 122 странах из 234 (52%). Об этом сообщается в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

Источник: Reuters

«В течение этого 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили по крайней мере об одном случае — доля, которая сокращается с середины 2022 года», — говорится в сводке ВОЗ. Речь идет о периоде с 26 июня по 23 июля. В организации отметили, что показатель заболеваемости неуклонно снижается с середины 2022 года.

По данным организации, за 28 дней было зарегистрировано 868 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и 3,7 тыс. смертей. «В то время как пять регионов ВОЗ сообщили об уменьшении числа как случаев, так и смертей, Западно-Тихоокеанский регион сообщил об увеличении числа как случаев, так и смертей», — уточнили в ВОЗ. По данным на 23 июля 2023 года, за все время в мире было зарегистрировано более 768 млн подтвержденных случаев и 6,9 млн смертей.

В июле Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и вакцинировать только уязвимые категории граждан. В пояснительной записке отмечается, что причинами такого решения стали высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, стабилизация эпидемиологической ситуации м COVID-19 в России.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что было известно французской разведке о мятеже ЧВК «Вагнер»
Зачем Шойгу полетел в Северную Корею
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта