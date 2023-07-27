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Спецоперация на Украине
18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 27 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин заявил об активизации боев на Украине и потерях ВСУ
По словам президента, основные действия были на Запорожском направлении.

Россия бесплатно поставит в Африку десятки тысяч тонн зерна
Москва неоднократно заявляла о готовности бесплатно поставить бедным странам продовольствие и удобрения.

Украинскую саблистку сняли с ЧМ после отказа от рукопожатия
Поражение Харлан было присуждено в следующем раунде после скандала с российской фехтовальщицей Анной Смирновой.

Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО
Глава региона отметил, что чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта.

На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов
У пользователей портала «Госуслуги» появилась возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

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