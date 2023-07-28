Путешествуем по России: Владивосток

Дальний Восток неизменно привлекает слиянием европейской и азиатской культур. Особенно ярко это проявляется во Владивостоке. Город расположился на полуострове Муравьева-Амурского, отсюда рукой подать до границы России с Северной Кореей и Китаем, а восточнее, через море, уже Япония. При этом исторически сложилось так, что во Владивостоке до сих пор остались, например, немецкая, французская и американская диаспора.
Это многообразие на стыке культур гармонично дополняется тем, что столица Приморья — это современный город, которому удается сохранять советское и даже царское наследие. Кроме того, город является главной базой Тихоокеанского флота, поэтому сначала может показаться, что и живет он всегда по-военному строго и собранно. Однако это не так. Владивосток умеет радушно принимать гостей и погружать их в яркую атмосферу интересного и многогранного города.
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