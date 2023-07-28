Путешествия по России: названы интересные места Владивостока Мы предлагаем духовно насытиться прогулкой по столице Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа города - Владивостоку
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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешествуем по России: Владивосток

Путешествие — это гораздо больше, чем просто пребывание в другом городе, съемка отличных фотографий и дегустация удивительной еды. Они наполняют нас еще и душевно, ведь поездки в новые места оставляют очень ценные для нашего ума воспоминания. И мы предлагаем духовно насытиться прогулкой по столице Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа города — Владивостоку.

Дальний Восток неизменно привлекает слиянием европейской и азиатской культур. Особенно ярко это проявляется во Владивостоке. Город расположился на полуострове Муравьева-Амурского, отсюда рукой подать до границы России с Северной Кореей и Китаем, а восточнее, через море, уже Япония. При этом исторически сложилось так, что во Владивостоке до сих пор остались, например, немецкая, французская и американская диаспора.

Это многообразие на стыке культур гармонично дополняется тем, что столица Приморья — это современный город, которому удается сохранять советское и даже царское наследие. Кроме того, город является главной базой Тихоокеанского флота, поэтому сначала может показаться, что и живет он всегда по-военному строго и собранно. Однако это не так. Владивосток умеет радушно принимать гостей и погружать их в яркую атмосферу интересного и многогранного города.

Полную версию фотопрогулки по интересным местам Владивостока можно найти тут.

Еще больше диафильмов с путешествиями по другим городам России вы найдете в нашей коллекции.

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