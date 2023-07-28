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10:15 (мск), источник: Известия

Стоимость фестиваля «Архстояние-2023» выросла в полтора раза

Куратор крупнейшего международного фестиваля ландшафтного искусства «Архстояние» Антон Кочуркин отмечает рост стоимости организации мероприятия.

Источник: Известия

«Стоимость фестиваля растет и обретает большие масштабы ежегодно. Объекты тоже становятся более трудоемкими. В этом году стоимость достаточно поднялась, бюджет вырос раза в полтора», — сказал «Известиям» Кочуркин.

По словам куратора, масштабы посещаемости растут, а билеты на фестиваль раскупаются вполне охотно.

В этом году фестиваль традиционно проходит в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области с 28 по 30 июля. За всё время «Архстояния» гости фестиваля смогут посмотреть порядка 40 объектов, включая постоянные и временные — и при условии, что будут вдумчиво и внимательно гулять по территории арт-парка, насчитывающей 650 га.

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