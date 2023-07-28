Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего

Каждый десятый опрошенный ставит себе диагноз сам и пробует советы родственников в лечении, прежде чем отправиться на прием в клинику. 23% ждут несколько дней до стабилизации симптомов. 19% обращаются к медикам, если состояние не улучшается в течение месяца.
Четверть россиян отечественным врачам верит. Еще четверть для достоверности консультируются сразу у двух медиков. При этом большинство (36,3%) обращаются в поликлинику по ОМС. А по ДМС или по рекомендации близких — 25%. 14% выбирают себе медика по отзывам в интернете.
Почти 40% респондентов задумываются о страховании от тяжелых заболеваний, чтобы чувствовать себя спокойнее и увереннее. При этом 37,8% уверены, что шансы вылечить критическое заболевание есть всегда, а 17,3% считают, что повышает риск выздоровления обнаружение болезни на ранней стадии.
42,3% россиян больше всего боятся инсульта, инфаркта — 24,4%, онкозаболеваний — 34,7% опрошенных.
Кроме того, опасаются респонденты заражения ВИЧ (20,6%), возможности заболеть пневмонией (17,8%), столкнуться с диабетом (15,5%), гипертонией (14,9%). Вызывает страх и ковид, энцефалит, ишемия, почечная недостаточность, атеросклероз, аллергии различного происхождения.
Большинство опрошенных — 55% — не думают о том, что болеют чем-то в скрытой форме, хотя половина периодически пытается найти у себя симптомы каких-то заболеваний. При этом 27% знакомы со случаями, когда болезнь никак себя не проявляла, и ее обнаружили случайно, каждый пятый сталкивался с историями, когда болезнь не проявила себя, но закончилась летальным исходом. 18% убеждены, что симптомы есть всегда, а еще 19,5% думают, что бессимптомное течение возможно только в самом начале заболевания.