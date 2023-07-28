«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год

«Фильм в прокате собрал почти 7 млрд, если быть точнее 6,8 млрд рублей. И это не предел. Еще будут продаваться международные права, диджитальные — на показ в онлайн-кинотеатрах, телевизионные. Думаю, в Новый год телезрители уже смогут увидеть “Чебурашку” по телевизору», — рассказала Слащева.
Уже сейчас фильм — безусловный лидер российского кинопроката, его приобрел десяток стран. По словам председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм», среди них Арабские Эмираты, Израиль. Ведутся переговоры со странами Восточной Европы и Китая.
«Чебурашку» увидят те европейские страны, которые не ведут против России агрессивную политику. Среди предполагаемых покупателей — Венгрия, Сербия, Болгария. Эти страны уже приобрели новую версию «Ну, погоди!».