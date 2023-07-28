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12:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Содержащееся в молоке вещество ускорило заживление ран

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что содержащееся в коровьем молоке вещество — белок казеин — ускоряет заживление ран. Результаты исследования описаны в Journal of The Royal Society Interface.

Источник: Teo Do Rio/CC0

В эксперименте на мышах с небольшими повреждениями кожи авторы изучили влияние казеина на заживление ран. Животных разделили на три группы: в первой подопытных перевязали бинтами с казеином; во второй — обычными бинтами; а в третьей вовсе не обрабатывали повреждения. Казеиновый перевязочный материал представлял собой соединение молочного белка с поликапролактоном. Исследователи фиксировали изменения у мышей через 3, 7, 10 и 14 дней путем фотографирования ран, а также их изучения под микроскопом.

Спустя 14 дней после повреждения раны, перевязанные бинтами с казеином, зажили гораздо эффективнее по сравнению с ранами в группе с обычными повязками и в группе без лечения. Кроме того, удалось показать, что казеиновые бинты не токсичны, а вокруг обработанных молочным белком ран фиксировался сниженный уровень иммунных клеток.

Казеин — это белок, содержащийся в молоке млекопитающих; больше всего его в коровьем молоке, где он составляет до 80 процентов жидкости. Это довольно дешевое вещество, поскольку оно является побочным продуктом производства обезжиренного молока. Исследования последних лет выявили, что казеин обладает противомикробным, антиоксидантным и противовоспалительным свойствами.

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