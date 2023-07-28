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12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне хотели бы ужесточить наказание для электросамокатчиков

Исследование показало, мешают ли самокаты жителям городов.

Источник: РИА "Новости"

За последние годы во всех крупных российских городах электросамокаты набрали огромную популярность. Их берут в аренду на поминутной основе или приобретают для постоянного пользования. После долгих споров, как относиться к такому виду транспорта или к его водителям, все средства индивидуальной мобильности (СИМ) наконец признали транспортными средствами.

Мешают ли самокаты горожанам и стоит ли ужесточать наказание для самокатчиков? На эти и другие вопросы ответили Новости Mail.ru и Авто Mail.ru с помощью совместного исследования.

85% респондентов не пользуются электросамокатами. При этом ужесточение наказания для электросамокатчиков поддержало более 88% участников опроса.

За запрет использования таких СИМ в городах проголосовало 45% читателей. Также 81% респондентов уверены, что электросамокатчики должны страховать свою ответственность перед другими участниками движения.

Исследование показало, что электросамокаты мешают на дорогах 73% опрошенных и на тротуарах — 83% респондентов. В неприятные ситуации с электросамокатчиками попадали более половины участников опроса.

Отметим, что возрастные ограничения для езды на электросамокате законодательно не регулируются. Однако свыше 86% участников опроса считают, что возраст следует ограничить:

  • с 18 лет (26%)
  • с 16 лет (25,6%)
  • с 14 лет (23,5%)
  • с 21 года (17%)

Больше всего читателей Новости Mail.ru и Авто Mail.ru (86%) считают, что электросамокатчикам нужно выписывать штрафы за опасное вождение. К таким ситуациям отнесли превышение скорости свыше 15 км/ч (68%), езду по тротуарам (60%), вдвоем (57%) и по газонам (54%), проезд по пешеходному переходу (54%). Также, согласно мнению пользователей, наказанию в виде штрафа для электросамокатчиков подлежат мешающая пешеходам и хаотичная парковка (51% и 38%), езда по проезжей части (33%) и без шлема (23%).

Кроме того, читатели Новости Mail.ru и Авто Mail.ru предложили свои варианты нарушений, за которые стоит наказывать электросамокатчиков. Самые популярные их них:

  • Езда в нетрезвом виде
  • Езда с ребенком
  • Создание аварийных ситуаций
  • Парковка на проезжей части
  • Курение во время езды
  • Проезд по подземному переходу
  • Езда по встречной полосе движения
  • Езда без светоотражающих полос на одежде
  • Провоз крупногабаритного груза
  • Езда в наушниках
  • Езда без прав и без документов
  • Езда на детских площадках
  • Езда с музыкой
  • Полеты высоко над землей (прыжки)
  • Езда по скоростным магистралям

Справка
К нарушителям правил для СИМ применяется статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф — 800 руб. или 1,5 тыс. руб., если нарушение совершено в пьяном виде.
Однако статистика дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов показывает, что внесённые в ПДД поправки об использовании этого вида транспорта не принесли желаемого эффекта, заявили 17 июля в Совете по правам человека при президенте России. В то же время инспекторы не всегда имеют возможность ловить нарушителей.

В опросе приняли участие 46 тысяч читателей порталов Новости Mail.ru и Авто Mail.ru.

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