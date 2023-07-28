12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне хотели бы ужесточить наказание для электросамокатчиков
Исследование показало, мешают ли самокаты жителям городов.
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За последние годы во всех крупных российских городах электросамокаты набрали огромную популярность. Их берут в аренду на поминутной основе или приобретают для постоянного пользования. После долгих споров, как относиться к такому виду транспорта или к его водителям, все средства индивидуальной мобильности (СИМ) наконец признали транспортными средствами.
Мешают ли самокаты горожанам и стоит ли ужесточать наказание для самокатчиков? На эти и другие вопросы ответили Новости Mail.ru и Авто Mail.ru с помощью совместного исследования.
За запрет использования таких СИМ в городах проголосовало 45% читателей. Также 81% респондентов уверены, что электросамокатчики должны страховать свою ответственность перед другими участниками движения.
Исследование показало, что электросамокаты мешают на дорогах 73% опрошенных и на тротуарах — 83% респондентов. В неприятные ситуации с электросамокатчиками попадали более половины участников опроса.
Отметим, что возрастные ограничения для езды на электросамокате законодательно не регулируются. Однако свыше 86% участников опроса считают, что возраст следует ограничить:
Больше всего читателей Новости Mail.ru и Авто Mail.ru (86%) считают, что электросамокатчикам нужно выписывать штрафы за опасное вождение. К таким ситуациям отнесли превышение скорости свыше 15 км/ч (68%), езду по тротуарам (60%), вдвоем (57%) и по газонам (54%), проезд по пешеходному переходу (54%). Также, согласно мнению пользователей, наказанию в виде штрафа для электросамокатчиков подлежат мешающая пешеходам и хаотичная парковка (51% и 38%), езда по проезжей части (33%) и без шлема (23%).
Кроме того, читатели Новости Mail.ru и Авто Mail.ru предложили свои варианты нарушений, за которые стоит наказывать электросамокатчиков. Самые популярные их них:
|Справка
|К нарушителям правил для СИМ применяется статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф — 800 руб. или 1,5 тыс. руб., если нарушение совершено в пьяном виде.
|Однако статистика дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов показывает, что внесённые в ПДД поправки об использовании этого вида транспорта не принесли желаемого эффекта, заявили 17 июля в Совете по правам человека при президенте России. В то же время инспекторы не всегда имеют возможность ловить нарушителей.
В опросе приняли участие 46 тысяч читателей порталов Новости Mail.ru и Авто Mail.ru.