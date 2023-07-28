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15:14 (мск), источник: Газета.Ру

Британка унаследовала состояние в $231 тыс. от мужчины, которого не знала

Женщина из Британии унаследовала состояние в размере $231 тыс. от неизвестного ей мужчины, пишет Daily Star. По словам британки, сначала она подумала, что стала целью мошенников.

Источник: Reuters

Анна Филлипс унаследовала $231 тыс. от пожилого родственника, несмотря на то, что никогда не встречалась с ним. Как рассказала женщина, ей пришло письмо, в котором говорилось, что эти деньги — часть состояния умершего Джорджа Андерсона.

«Я сразу подумала, что это мошенничество. Я никогда в жизни не слышала об этом мужчине», — рассказывает британка.

Андерсон умер, не оставив завещания. У мужчины был только один ребенок. Кроме того, Джордж скончался холостым. Когда эксперты и юристы начали изучать его генеалогическое древо, они нашли родственников британца по всему миру, среди которых и оказалась Анна.

«Это такой позор, что я никогда не знала его или что мы никогда не встречались», — прокомментировала Филлипс.

Анна добавила, что внезапное наследство помогло ей и мужу досрочно погасить ипотеку. «Часть денег мы отдали детям», — добавила она.

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