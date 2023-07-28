15:15 (мск), источник: Вокруг Света
Древний червь с Колымы проснулся после 46 000 лет спячки в вечной мерзлоте
Нематоду «разбудили» российские ученые.
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В 2002 году неподалеку от реки Колыма в северо-восточной Сибири исследователи обнаружили в вечной мерзлоте замороженную нематоду. Спустя 16 лет ее реанимировали и установили примерный возраст. После этого у исследователей оставалось два главных вопроса — к какому виду отнести этого червя и сколько ему лет. Ответы наконец-то найдены.
В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Genetics, ученые обращают внимание на то, что очень немногие организмы способны долгое (очень долгое) время выживать в экстремальных условиях. А тех, кто может перенести криптобиоз, — так вообще по пальцам пересчитать. В это состояние могут переходить тихоходки и нематоды. В ответ на замораживание и обезвоживание они настолько снижают потребление кислорода выделение тепла, что эти процессы просто невозможно обнаружить.
До сих пор рекордсменами по продолжительности криптобиоза были замороженный во мху экземпляр Plectus murrayi и высушенный в гербарии представитель Tylenchus polyhypnus. Но их результаты — 25,5 года и 39 лет — оказались несущественными рядом с рекордом, который показала новая аскарида.
Результаты исследования поражают воображение — они показали, что нематода вступила в криптобиоз примерно 46 тысяч лет назад, еще во времена позднего плейстоцена. И с тех пор древняя «крошка» ни разу не оттаивала. Вручая пальму первенства в номинации «Самый длительный зарегистрированный криптобиоз у нематод» своему подопытному, исследователи заодно установили вид, к которому его можно отнести — это почвенная нематода Panagrolaimus kolymaensis.