Чем занимаются тигры в обычной жизни

Международный союз охраны природы установил, что популяция тигров в дикой природе в полтора раза больше, чем думали ранее. И все же каждый кадр с ними, как и полоски хищников — уникален. В честь этих грациозных хищников мы собрали их лучшие снимки и видео из обычной жизни этих зверей, сделанные за последнее время.
1. Хотите знать, как амурские тигрицы зовут своих малышей? Сотрудникам национального парка «Земля леопарда» удалось заснять этот момент. А бонусом — и ее двух малышей.
2. Амурская тигрица вывела на прогулку пятерых котят. Администрация нацпарка отметила что такой выводок — необычное явление, ведь в среднем рождается и выживает не более трех котят.
3. Сихотэ-Алинский заповедник же поделился видео с брачным зовом. К слову, услышать его — большая редкость.
4. А на этом видео полосатый хищник оставил «послание» на меточном дереве — своеобразной площадке, на которой животные, коммуницируя, оставляют свои запахи. Интересно, что оно значит?
5. Весной 2022 года в Нью-Джерси родилось 5 амурских тигрят — две девочки и три мальчика. Малышей, которые только начали самостоятельно ходить, мяукать и взаимодействовать с окружающими, показали на видео.
6. Ночью звери становятся более подозрительными и боязливыми. Оттого и чаще попадают в фотоловушки заповедника. В ноябре в фотоловушку широко «улыбнулся» один из тигров.
7. А в мае исследователи поделились видео с фотоловушки, установленной в Уссурийском заповеднике. Камера запечатлела брачные ухаживания пары амурских тигров.
8. И завершим мы наш список видео из Дальнереченского района Приморского края, в котором амурский тигр разрешил снять себя на видео. Во время съемок никто не пострадал.