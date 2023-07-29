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09:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чем занимаются тигры в обычной жизни

29 июля отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге на первом Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле.

Источник: unsplash.com

Международный союз охраны природы установил, что популяция тигров в дикой природе в полтора раза больше, чем думали ранее. И все же каждый кадр с ними, как и полоски хищников — уникален. В честь этих грациозных хищников мы собрали их лучшие снимки и видео из обычной жизни этих зверей, сделанные за последнее время.

1. Хотите знать, как амурские тигрицы зовут своих малышей? Сотрудникам национального парка «Земля леопарда» удалось заснять этот момент. А бонусом — и ее двух малышей.

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2. Амурская тигрица вывела на прогулку пятерых котят. Администрация нацпарка отметила что такой выводок — необычное явление, ведь в среднем рождается и выживает не более трех котят.

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3. Сихотэ-Алинский заповедник же поделился видео с брачным зовом. К слову, услышать его — большая редкость.

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4. А на этом видео полосатый хищник оставил «послание» на меточном дереве — своеобразной площадке, на которой животные, коммуницируя, оставляют свои запахи. Интересно, что оно значит?

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5. Весной 2022 года в Нью-Джерси родилось 5 амурских тигрят — две девочки и три мальчика. Малышей, которые только начали самостоятельно ходить, мяукать и взаимодействовать с окружающими, показали на видео.

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6. Ночью звери становятся более подозрительными и боязливыми. Оттого и чаще попадают в фотоловушки заповедника. В ноябре в фотоловушку широко «улыбнулся» один из тигров.

7. А в мае исследователи поделились видео с фотоловушки, установленной в Уссурийском заповеднике. Камера запечатлела брачные ухаживания пары амурских тигров.

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8. И завершим мы наш список видео из Дальнереченского района Приморского края, в котором амурский тигр разрешил снять себя на видео. Во время съемок никто не пострадал.

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Олеся Маевская

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