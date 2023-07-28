Комета в форме корабля из «Звездных войн» приближается к Земле Она окажется максимально близко к планете в момент солнечного затмения
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
18:09 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи сняли на видео, как огромная волна разгромила пляж

Кадры сделаны 28 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Сочи очевидцы сняли на видео, как шторм крушит местные пляжи.

Читайте также
В Сети показали, как выглядит пляж в Сириусе после шторма

Ролик в редакцию издания «НК» прислал один из читателей. События происходят на пляже «Бархатные сезоны». На кадрах видно, как волны подобрались вплотную к пляжным постройкам. В какой-то момент под натиском стихии стали рушиться сооружения. Под угрозой исчезновения также оказался медпункт, который сорвало с места и стало уносить в море. Сотрудники зоны отдыха пытаются спасти имущество, которое уцелело.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае одновременно действуют семь штормовых предупреждений из-за непогоды. На большинстве популярных курортов пляжи закрыты для купания.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Авиаперевозчики взвинтили цены на билеты до Сочи на майские праздники
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта