18:09 (мск), источник: Новая Кубань
В Сочи сняли на видео, как огромная волна разгромила пляж
Кадры сделаны 28 июля.
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В Сочи очевидцы сняли на видео, как шторм крушит местные пляжи.
Ролик в редакцию издания «НК» прислал один из читателей. События происходят на пляже «Бархатные сезоны». На кадрах видно, как волны подобрались вплотную к пляжным постройкам. В какой-то момент под натиском стихии стали рушиться сооружения. Под угрозой исчезновения также оказался медпункт, который сорвало с места и стало уносить в море. Сотрудники зоны отдыха пытаются спасти имущество, которое уцелело.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае одновременно действуют семь штормовых предупреждений из-за непогоды. На большинстве популярных курортов пляжи закрыты для купания.