Главные новости недели

19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Владимир Путин подчеркнул, что пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха.
Системы ПВО сбили ракеты над Таганрогом и в Азовском районе.
Третья форма денег (наряду с наличными и безналичными рублями) будет выпускаться дополнительно к первым двум.
Дело рассматривали в закрытом режиме, так как материалы следствия находились под грифом «совершенно секретно».
Авторы документа предусмотрели вступление норм в силу с 1 января 2024 года.
Москва неоднократно заявляла о готовности бесплатно поставить бедным странам продовольствие и удобрения.
Ирландская певица умерла на 57-м году жизни.
На такие меры в организации пошли по требованию Центробанка, который выявил недочеты по итогам проверки.
Суд оправдал актера Кевина Спейси.
Суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в сексуальном насилии.