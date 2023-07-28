Британка получила наследство от мужчины, которого не знала Она унаследовала состояние в размере 231 тысячи долларов
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Главные новости недели
19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

Путин: ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Владимир Путин подчеркнул, что пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха.

Минобороны сообщило о попытке ракетных ударов ВСУ по Ростовской области

Системы ПВО сбили ракеты над Таганрогом и в Азовском районе.

С 1 августа в России вводится цифровой рубль

Третья форма денег (наряду с наличными и безналичными рублями) будет выпускаться дополнительно к первым двум.

Основателя Grouр-IB приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Дело рассматривали в закрытом режиме, так как материалы следствия находились под грифом «совершенно секретно».

Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Авторы документа предусмотрели вступление норм в силу с 1 января 2024 года.

Россия бесплатно поставит в Африку десятки тысяч тонн зерна

Москва неоднократно заявляла о готовности бесплатно поставить бедным странам продовольствие и удобрения.

Умерла Шинейд О’Коннор

Ирландская певица умерла на 57-м году жизни.

В QIWI ограничили снятие наличных и вывод средств по требованию ЦБ

На такие меры в организации пошли по требованию Центробанка, который выявил недочеты по итогам проверки.

Суд оправдал актера Кевина Спейси.

Суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в сексуальном насилии.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта