Украинская православная церковь продолжит праздновать Рождество 7 января

По его словам, и без переноса на Украине 25 декабря было выходным днем. «Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем», — сказал он.
Климент также подчеркнул, что при переносе праздника власти руководствовались неправильной мотивацией — они объясняли решение желанием уйти от российской традиции, хотя она совпадает с календарной традицией церкви в Иерусалиме. «Там главные святыни христианства, и там все главные торжества Православной церкви по сей день совершаются по юлианскому календарю», — говорит митрополит. По словам Климента, традиция отмечать Рождество 25 декабря пришла из Турции. «Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема», — подытожил он.
28 июля Зеленский перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Автором законопроекта выступил сам президент. Как пояснял украинский депутат Ярослав Железняк, целью изменения даты празднования Рождества является отказ от «российского наследия».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) перейти на новоюлианский календарь, в результате чего Рождество и некоторые другие церковные праздники будут перенесены на другие даты, является безумием и вакханалией.