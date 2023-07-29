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21:39 (мск), источник: © РИА Новости

В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси, она заработает с 1 сентября, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

Источник: © РИА Новости

«С 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением правительства. Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными», — следует из сообщения.

Постановление правительства подготовлено в рамках реализации норм федерального закона о такси, принятого в декабре 2022 года.

В пресс-службе правительства разъяснили, что с 1 сентября в каждом регионе страны должны функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа.

«Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси. Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность», — добавили в кабмине.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Среди прочего, документ предусматривает создание трех региональных реестров такси — регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.

В конце июля глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что система будет работать на единой цифровой платформе «ГосТех». В общей сложности она охватит более 20 миллионов граждан и 453 тысячи легковых такси.

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