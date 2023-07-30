В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

«Сегодня в честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Кронштадте на акватории Невы и Финского залива в седьмой раз состоялся главный военно-морской парад. В нем приняли участие 33 надводных корабля и катера, 4 подводные лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также 8 парусных судов», — сообщили в ведомстве.
Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих. На Неве были расставлены пять современных кораблей и шесть парусников: парусный линейный корабль «Полтава», МРК «Зеленый Дол» и «Буря», подлодки «Санкт-Петербург» и «Великие Луки», парусники «Лукулл», «Триумф», «Ольга», «Надежда» и «Россия». Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль «Неустрашимый». На Большом Кронштадтском рейде разместились подлодка «Дмитров», МРК «Мытищи», корвет «Бойкий», самое большое парусное судно в мире — барк «Седов» и парусник «Мир».
«В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля ВМФ, погрануправления ФСБ и Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: противодиверсионные катера “Нахимовец”, “П-468”, “П-474”, десантные катера “Алексей Баринов” с ботиком Петра I и “Иван Пасько”, патрульные катера типа “Раптор” “Евгений Колесников” и “П-436”, противодиверсионный катер “Юнармеец Дагестана”, базовый тральщик Балтфлота “Павел Хенов”, малые ракетные корабли “Углич” и “Советск”, пограничный сторожевой катер “Соболь” ПУ ФСБ и два катера ГУ МЧС», — уточнили в Минобороны.
В Финском заливе парадным строем прошли малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Зеленодольск», МРК «Одинцово» и «Град», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», БДК «Иван Грен», БПК «Североморск», учебный корабль «Смольный», сторожевой корабль «Сочи» и большая подлодка «Уфа». Также в этом году участников парада на рейде Кронштадта приветствовали экипажи парусных яхт.
Сухопутная часть парада была представлена на Сенатской площади построением офицеров и курсантов Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», расчетом морской пехоты объединенного учебного центра ВМФ, воспитанников Кронштадтского морского военного кадетского корпуса и Нахимовского военно-морского училища, а также отрядом юнг «Юнармии».
Военно-морские парады состоялись также в главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также в Новороссийске на Черном море и в сирийском порту Тартусе на Средиземном море. Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.