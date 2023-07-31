Открыто полезное свойство меда муравьев

Рабочие муравьи этого вида живут с увеличенным брюшком, содержащим запас углеводов. Они обеспечивают пищей всю свою колонию, когда обычной добычи становится мало. Их отлавливали коренные жители Австралии и использовали этот мед не только в пищу, но и для лечения. Ученые решили узнать, если ли обоснования для подобного использования продукта.
Авторы работы провели ряд экспериментов. Как оказалось, даже 8% раствор меда Camponotus отлично уничтожает бактерии Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, который знаменит своей устойчивостью к антибиотикам, а 16% раствор уничтожал даже клетки грибков, таких как Aspergillus и Cryptococcus.
Но привычных противомикробных веществ, таких как пероксид водорода или метилглиоксаль, в данном виде меда крайне мало. Пока неясно, какие именно вещества оказывают антимикробное действие. Чтобы установить, что именно дает меду такие свойства, авторы проведут дополнительные исследования.