17:05 (мск), источник: Аргументы и факты
Туристам объяснили, как избежать уличной кражи во время отдыха
Издание Express опубликовало список соответствующих рекомендаций.
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Для путешественников существует несколько эффективных способов, которые позволят предотвратить уличные кражи. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на британское издание Express.
Так, туристам советуют носить деньги в поясной сумке под одеждой. Это затруднит обнаружение денежных средств и их возможную кражу карманниками.
Помимо этого, путешественникам рекомендуют вести себя как местные жители, передвигаясь быстро и молча. Отмечается, что чаще всего злоумышленники обращают внимание на растерянных туристов.
Также путешественникам советуют не показывать, что они сбились с пути. Если такая ситуация случится, лучше всего будет пойти в парк или кафе и там со смартфоном разбираться в маршруте.
Ранее сообщалось, что в Сети появились поддельные сайты аренды жилья для туристов. Чаще всего злоумышленники подделывают самый популярный зарубежный сервис бронирования жилья ― Booking.com.