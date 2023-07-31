Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы

«Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать, конечно, на наш концерт в Рускеала, я загремел в больницу. Но концерт состоится, наш оркестрик там», — сказал Гарик Сукаев, извинившись перед поклонниками.
«Все мы живые люди… все мы болеем», — сказал он в обращении, отметив, что обязательно болезни проходят, и обязательно «мы приедем».
Музыкант также прокомментировал появившиеся о себе «прекрасные» новости в интернете, которые он наблюдает годами, о приписываемом музыканту алкоголизме.
«Вот что я хочу сказать: я бы с удовольствием выпил, знаете, по рюмке с друзьями, но как-то ни хрена не получается — то времени нет, то здоровье не позволяет», — сказал Сукачев.
Запланированный 29 июля концерт в Рускеале на хуторе Елки (Карелия) прошел без артиста в формате народного караоке.
В разные годы Сукачев был лидером групп «Закат Солнца вручную» (1977−1983), «Постскриптум (P.S.)» (1982), «Бригада С» (1986−1994, с 2015-го) и «Неприкасаемые» (1994−2013).