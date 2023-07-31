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10:24 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые из Красноярска разработают электронный дегустатор кофе

Исследователи отмечают, что технологией уже заинтересовались импортеры сырья.

Источник: Reuters

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) из Красноярска ведут разработку специальной электронной системы оценки качества кофе. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией сити-фарминга Института гастрономии СФУ Иван Тимофеенко.

«Мы получили грант от Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Это совместный проект с Научно-образовательным центром (НОЦ) инфохимии ИТМО, и мы приняли решение разработать электронного баристу. Собрали базу данных из 400 приборных измерений и получили оценки дегустаторов по тем же образцам. Сейчас с помощью этих данных и машинного обучения создается система, которая сможет предсказывать вкус кофе без участия человека-дегустатора», — сообщил Тимофеенко, добавив, что планируется расширять параметры базы данных.

По словам ученого, разработкой уже заинтересовались представители российской кофейной индустрии. «Это интересно как импортерам сырья — для объективного контроля импортируемого кофе, так и кофейням и владельцам сети кофемашин — для оценки качества продукта», — отметил Тимофеенко, подчеркнув, что в последние годы в России растет уровень потребления кофе.

СФУ — первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.

НОЦ инфохимии создан в университете ИТМО. Основные направления работы центра: создание искусственной химической клетки, обработка больших массивов данных и мультисенсорных систем, разработки в сфере регенеративной медицины и наноструктурирования металлов.

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