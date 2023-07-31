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14:34 (мск), источник: Газета.Ру

В августе произойдут два редких суперлуния

В августе люди могут увидеть сразу два суперлуния, об этом сообщает новостной портал Huffpost со ссылкой на слова астрофизика NASA Фреда Эспенака.

Источник: AP 2023

Первое полнолуние состоится 1 августа, а второе — 31-го. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко.

Особенно заметно будет увеличение размера Луны 31 августа. Это объясняется тем, что за несколько часов до полнолуния Луна достигнет точки своей орбиты, наиболее близкой к Земле (перигея), на расстоянии 354 027 километров от нашей планеты.

В последний раз два суперлуния повторялись в одном месяце в 2018 году. По словам специалистов, это не повторится до 2037 года.

Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит из-за эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

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