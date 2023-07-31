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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трех синхронно прыгающих китов сняли на видео у берегов Массачусетса

Специалисты отмечают, что такое зрелище можно увидеть нечасто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рядовая рыбалка семьи Адди из Массачусетса закончилась неожиданным образом: американцам удалось запечатлеть на видео, как три горбатых кита выпрыгнули из воды в унисон.

Как передает Boston25news, глава семейства Роберт Адди, который ловил рыбу с дочерьми и зятем, отметил, что годами рыбачил на Аляске и видел множество китов, но настолько синхронных — впервые. Филип Гамильтон, старший научный сотрудник Аквариума Новой Англии, сказал, что киты, как известно, часто плывут синхронно, но увидеть сразу трех особей очень сложно.

Ученый также отметил, что киты выпрыгивали из воды не для привлечения внимания человека или поиска еды. Вероятнее всего, таким образом млекопитающие избавлялись от паразитов, общались или просто развлекались во время своего путешествия.

Недавно рыбаки из Тайваня сняли на видео двухметровую «рыбу судного дня».Такое мрачное прозвище дали рыбе-весло японские рыбаки.

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