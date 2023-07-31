В «Помпеях Вармии» обнаружен клад монет XIV века

Как уточняет Nauka w Polsce, такое название древний город Вартберг получил потому, что был полностью разрушен, после чего жители в него больше не вернулись. Правда, в отличие от знаменитого итальянского города, польский город был разрушен не извержением вулкана, а нашествием войска литовских князей Кестутиса и Ольгерда в 1354 году. После этого Вартберг никогда не перестраивался и не заселялся, а его руины все эти века оставались нетронутыми.
Для ученых этот город оказался настоящей «капсулой времени». Остатки средневекового поселения расположены возле современной деревни Барчевек. Исследователи раскопали захоронения, дома с подвалами, хорошо сохранившуюся глиняную посуду и другие артефакты. В частности, они обнаружили клад, состоящий примерно из 150 монет середины XIV века. По оценкам экспертов, они находятся в хорошем состоянии.
По словам руководителя исследования, доктора Аркадиуша Коперкевича из Гданьского университета, речь идет о брактеатах, то есть о монетах, отчеканенных с одной стороны тонких серебряных пластин. «Набор состоит из так называемых брактеатных пфеннигов, материальная ценность которых была невелика, — говорит археолог. — Клад ценен тем, что, вероятно, он содержит все виды мелких монет, которые находились в обращении в Вармии в первой половине XIV века».
Монеты отправлены на консервацию, после чего будет проведен их тщательный анализ. Ученым предстоит узнать, где именно они были отчеканены. В частности, известно, что в те времена монетные дворы действовали в Торуни и Эльблонге. Но монеты могут указать и на существование епископского монетного двора, о существовании которого ученые пока только предполагают.
Археологи нашли и ряд военных артефактов. Например, в одном из раскопанных подвалов было обнаружено навершие меча, то есть конец рукояти, представлявший собой противовес лезвию. Также была найдена сабля, фрагменты арбалетов и наконечники стрел для них. Раскопали исследователи и элементы старинных построек, в основном обгоревших. Эти находки позволят воссоздать пространственную планировку средневекового города.