19:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 31 июля
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В России усилится ответственность за правонарушения в области воинского учета.
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс.
Россия построила сильную оборону и Украина, хотя и ведет в атаки новые силы, не может добиться успехов, заявил министр обороны.
В Пекине более 30 тыс. человек пришлось покинуть свои дома, в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны — 500 тыс.
Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула.