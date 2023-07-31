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Главные новости к вечеру 31 июля
19:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 31 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

За неявку по повестке в военкомат ввели штраф до 30 000 рублей

В России усилится ответственность за правонарушения в области воинского учета.

Для удаленщиков и фрилансеров установили единую ставку НДФЛ

Путин подписал поправки в Налоговый кодекс.

Шойгу заявил об отчаянных и безуспешных атаках Украины

Россия построила сильную оборону и Украина, хотя и ведет в атаки новые силы, не может добиться успехов, заявил министр обороны.

В Китае из-за мощного урагана затопило города

В Пекине более 30 тыс. человек пришлось покинуть свои дома, в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны — 500 тыс.

На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула.

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