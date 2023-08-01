Пять интересных фактов о Серафиме Саровском

Интересные факты об одном из самых почитаемых православных святых собрал nn.aif.ru.
Не раз был на волоске от смерти
По официальным источникам, Серафим Саровский прожил 78 лет, но как минимум два раза он мог скончаться ещё в детстве.
В первый раз — когда упал с высоты в родном для себя Курске. Прохор Мошнин (так в миру звали будущего преподобного Серафима) умер рано, а мать взялась достраивать храм с колокольней, который подрядился возвести её покойный муж. Однажды женщина взяла с собой на стройку маленького сына. Мальчик, перегнувшись через перила, упал, как сказано в первых версиях жития Серафима, с высоты здания, но остался невредимым.
В 10 лет Прохор серьёзно заболел, и родные уже готовились к печальному исходу. Однако в это время по городу шёл крестный ход с чудотворной иконой Богородицы. Из-за дождя маршрут изменили, мать смогла вынести больного сына во двор и приложить к образу. Мальчик вскоре пошёл на поправку.
Уже будучи монахом, на третьем году служения господу Серафим заболел водянкой в тяжёлой форме и вновь оказался на грани жизни и смерти. Но монаху во время причастия явилась Богородица, и он вновь исцелился.
В 50 лет во время его первого уединения в деревянной келье на берегу речки Саровки на Серафима Саровского напали несколько разбойников и жестоко его избили. Преподобный смог дойти до монастыря и впал в беспамятство на восемь дней. Но избранника божьего вновь спасло явление Богородицы.
12 раз ему являлась Богородица
Царица небесная, как рассказывал современникам преподобный Серафим Саровский, чаще являлась ему во время болезней или в полусне.
Последнее явление Божией Матери преподобному Серафиму Саровскому было накануне его кончины: как бы наяву и даже при свидетеле — благочестивой старице Дивеевской обители Ирине. Утром в день Благовещения Серафим обратился к инокине и объявил:
Нам будет видение Божией Матери. Держись за меня и ничего не убойся.
Старица Ирина вспоминала, что она вдруг услышала сильный гул, затем — церковное пение, дверь в келью старца отворилась, и в неё ворвался яркий свет, а следом вошли два ангела, Иоанн Предтеча с Иоанном Богословом. За ними шествовала Богородица с 12 святыми девами. Матерь Божия подошла к преподобному Серафиму и вела с ним беседу как с близким человеком.
На прощание Богородица сказала батюшке Серафиму: «Скоро, любимиче Мой, будешь с нами». Так и вышло…
Всю жизнь носил мамин медный крест
Отец Серафима Саровского Исидор Мошнин был богатым купцом, владельцем кирпичных заводов и очень набожным человеком. Благочестивой была и мать преподобного Агафья. Она много помогала бедным, особенно сиротам и неимущим невестам.
Прохор рано стал задумываться о монашеской жизни, но не решался заводить об этом разговор с матерью. Окончательное решение уйти в монастырь он принял в 16 лет. Агафья с пониманием отнеслась к выбору сына, благословила Прохора в дорогу, осенив большим медным крестом.
С материнским крестом он не расставался больше никогда. Это распятие можно видеть на груди святого на его иконах и портретах.
С ним и умер. В «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» сказано:
Отец Серафим умер на коленях, уронив голову на сложенные крестом руки на аналое, с открытой головою, с медным распятием на шее.
Встречался с императором Александром I
По легенде, в один из дней 1825 года монахи саровской обители заметили, что батюшка Серафим ждёт какого-то гостя. Вечером в обитель прискакал на тройке неизвестный военный. Старец радостно приветствовал его словами: «Здравствуй, великий государь!».
Беседа преподобного Серафима с посетителем длилась часа три. Провожая гостя, старец якобы вдруг сказал ему вслед:
Сделай же, государь, так, как я тебе говорил…
Документально факт встречи императора и святого доказан был не был, хотя как есть сведения, что Александр I был в 1825 году проездом в Нижнем Новгороде по пути в Таганрог и пропал из видимости свиты на пару дней. После в Таганроге царь скоропостижно скончался, простудившись, хотя всю жизнь отличался хорошим здоровьем.
После смерти Александра I ходили слухи, что, послушав преподобного Серафима, царь не умер, а якобы стал нищим старцем Федором Козьмичом и ходил по Руси. Мол, самодержца давно угнетала его дворцовая жизнь и обязанности, а встреча с батюшкой Серафимом подвела его к решению.
Легенда утверждает, что во время беседы с Александром I батюшка Серафим предрёк: появится царь, который прославит самого Серафима в лике святых, а затем на Руси последует великая смута.
Канонизация затянулась на 70 лет
Народное почитание святого началось почти сразу после его кончины в 1833 году. На могилуcо всей России приезжали люди со своими чаяниями и проблемами.
В Саровской обители было составлено подробное жизнеописание батюшки Серафима. Там документально подтверждались свидетельства о 94 чудесах из жизни подвижника.
И всё же Священный Синод отказал в канонизации. Решение о канонизации Серафима Саровского фактически принял император Николай II в 1902 году. Священный Синод после отмены Петром I института патриаршества на Руси находился формально под управлением императора и ослушаться его не мог.
А в царской семье Романовых к преподобному Серафиму было особое отношение: считалось, что семилетняя дочь Александра II когда-то излечилась от тяжёлой болезни при помощи мантии святого. А супруга Николая II императрица Александра Фёдоровна верила, что по молитвам батюшки Серафима господь дарует Романовым долгожданного наследника. Так, собственно, и произошло.
Торжества по прославлению Серафима Саровского состоялись 1 августа (по новому стилю) 1903 года в Сарове. На них присутствовали 300 тыс. паломников и царская семья. Многие сравнивали этот праздник с пасхальным.
Не зря же однажды Серафим Саровский предрёк: «И среди лета запоют Пасху».