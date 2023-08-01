В России иностранцам начали выдавать электронные визы

К заявлению необходимо прикрепить фотографию и скан страницы паспорта. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях.
Срок оформления визы не более четырех дней. Виза будет действовать 60 суток с момента оформления, по ней можно находиться в России 16 суток. Недружественные страны также могут оформить документ. Подать заявление можно не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Стоимость визы на сайте МИДа не указана, ТАСС пишет, что за оформление нужно будет заплатить $52.
Запуск электронных виз с 1 августа ранее поддержал президент России Владимир Путин. Оформление электронных виз онлайн должно было начаться с 2021 г. Однако запуск системы отложили из-за пандемии.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень погранпунктов, где иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу.