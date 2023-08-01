Врач рассказала, что делать, чтобы избавиться от икоты Если икота не проходит долгое время, она способна стать причиной серьезного дискомфорта
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
12Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
12:15 (мск), источник: Газета.Ру

Российские компании атаковал вирус White Snake

Российские компании начали массово получать электронные письма с вложениями, зараженными вирусом White Snake, с целью кражи логинов и паролей пользователей, а также получения доступа к микрофонам и веб-камерам на компьютерах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Источник: Reuters

По данным издания, фишинговые письма на адреса российских компаний рассылались в течение июля от имени Роскомнадзора. В них содержались два файла.

В одном из них — документ с уведомлением, что якобы на основе «выборочного мониторинга активности» было установлено посещение экстремистских ресурсов и сайтов, распространяющих информацию от имени иноагентов.

Во втором файле якобы представлены доказательства перехода на подобные ресурсы. От получателей требовали дать пояснение, чтобы избежать административного и уголовного преследования. В действительности второй файл содержал ссылку на вредоносное ПО.

В «Ъ» заметили, что хакеры использовали «коммерческий» вирус, который продается в даркнете за $1,9 тыс. (174,5 тыс. руб. по текущему курсу) единоразово или по подписке за $140 (13 тыс. руб.) в месяц.

Вирус White Snake собирает регистрационные данные через популярные браузеры, такие как Chrome и Firefox, офисную программу Outlook, мессенджер Telegram и криптокошельки. Кибератака на одного сотрудника и кража у него учетных данных позволяет получать доступ к устройствам других работников.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 У Ирины Мирошниченко остановилось сердце
Сосед рассказал о семье маньяка из Смолино, который 14 лет держал девушку в плену
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернет