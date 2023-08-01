12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: угадайте интересный факт о кислороде
1 августа 1774 года английским химиком Джозефом Пристли был открыт кислород. Правда, сначала ученый не понял, что открыл новое простое вещество. Год спустя его друг и коллега из Франции, химик Антуан Лавуазье установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах. В честь годовщины этого важного для науки дня мы создали тест об этом элементе и его свойствах, который может вас удивить.