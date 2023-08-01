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16:40 (мск), источник: ТАСС

В ДНР заработала карта «Тройка»

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Транспортная карта «Тройка» заработала в Донецке с 1 августа, ей можно оплатить проезд на автобусных маршрутах № 2 и № 17, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Источник: Агентство «Москва»

«С 1 августа в столичных муниципальных маршрутах № 2 и № 17 для пассажиров стал доступен альтернативный способ оплаты проезда в городском транспорте — при помощи транспортной карты “Тройка”», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что протестировали систему в день запуска руководители регионального министерства транспорта и администрации Донецка. Волонтеры ГК «Донтех» объясняли пассажирам, как работает «Тройка», а также бесплатно раздавали карты тем, кто не успел их приобрести.

«Наши следующие шаги — это развитие цифровизации в сфере общественных перевозок. Далее мы говорим о том, что необходимо развивать и диспетчеризацию, и систему видеонаблюдения в подвижном составе. И над этими вопросами мы также уже сейчас работаем», — цитирует пресс-служба замминистра транспорта ДНР Артема Бафанова.

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