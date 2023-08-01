В ДНР заработала карта «Тройка»

«С 1 августа в столичных муниципальных маршрутах № 2 и № 17 для пассажиров стал доступен альтернативный способ оплаты проезда в городском транспорте — при помощи транспортной карты “Тройка”», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что протестировали систему в день запуска руководители регионального министерства транспорта и администрации Донецка. Волонтеры ГК «Донтех» объясняли пассажирам, как работает «Тройка», а также бесплатно раздавали карты тем, кто не успел их приобрести.
«Наши следующие шаги — это развитие цифровизации в сфере общественных перевозок. Далее мы говорим о том, что необходимо развивать и диспетчеризацию, и систему видеонаблюдения в подвижном составе. И над этими вопросами мы также уже сейчас работаем», — цитирует пресс-служба замминистра транспорта ДНР Артема Бафанова.