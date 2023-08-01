17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Шимпанзе впервые научили играть в Minecraft
Так ученые попытались привлечь внимание общественности к вымиранию его вида.
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Блогер ChrisDaCow научил бонобо по имени Канзи, обитающего в заповеднике Ape Initiative в Де-Мойне (США, штат Айова), играть в Minecraft. Как пишет Essentially Sport, это совместная инициатива с сотрудниками института Айовы, призванная привлечь внимание общественности к вымиранию этого вида.
Сейчас эти карликовые шимпанзе находятся на грани вымирания из-за браконьеров. В дикой природе они обитают только на территории Республики Конго, где на них продолжают охотиться. Если ситуация не изменится, к 2050 году бонобо исчезнут с лица Земли.
Ранее Канзи уже был знаком с играми в рамках исследовательской программы, проводившейся в институте. Он уже пользовался сенсорным экраном, поэтому освоение новой игры не заняло у него много времени. Канзи смог перемещаться в игре, разбивать блоки и путешествовать по пещерам Minecraft.
Чтобы проверить навыки шимпанзе, его персонаж был помещен в пещеру, из которой нужно было выбраться. Подвох был в том, что для этого ему нужно было использовать все изученные базовые игровые навыки, и Канзи не разочаровал своих наставников.
Интересно, что в процессе игры он вел себя в точности как человек — радовался успехам, злился, когда что-то не получалось, и даже успел обидеться на сокомандника. А тот в свою очередь очень удивился, когда в конце игры обнаружил, что все это время играл с обезьяной. За выполнение игровых заданий Канзи получал свою любимую еду: виноград, яблоки и арахис.
В рамках эксперимента бонобо мог играть, сколько и когда захочет. В начале организаторы эксперимента подсказывали ему, что делать, но вскоре он стал самостоятельным игроком. Канзи даже оборудовал собственное «игровое кресло» — он приносил с собой пучок соломы, садился на нее и начинал играть.
Недавно ученые выяснили, что общего между современными обезьянами и древними людьми. Они использовали одинаковые инструменты.
Олеся Маевская