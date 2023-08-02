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10:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Офис против: что россияне думают об «удаленке»

Готовы ли вы сменить сферу деятельности ради возможности работать удаленно?

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Три года назад пандемия коронавируса спровоцировала бурный рост удаленной занятости. Там, где возможно, сотрудников обеспечили всеми необходимыми доступами и инструментами для полноформатной работы. Однако сегодня образовалась другая тенденция: число позиций, предполагающих постоянную работу вне офиса, в России идет на спад. Все больше работодателей переводят работников обратно в офис.

Гипотетическая ситуация: ваш работодатель категорически против «удаленки» и требует ходить в офис на постоянной основе. У вас уже есть опыт работы в разных режимах трудоустройства. Вернетесь ли вы в офис или будете увольняться? Будете ли вы искать новое место работы или решите ничего не менять? А насколько вообще для вас важно наличие возможности работать полностью удаленно?

Редакции проектов Новости Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru решили провести совместное исследование и узнать, что по этому поводу думают пользователи.

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