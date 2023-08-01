18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 1 августа
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Кремле прокомментировали видео боя танка ВС РФ с колонной ВСУ
Экипаж российского танка, в одиночку остановившего продвижение восьми единиц техники ВСУ, с большой степенью вероятности представят к госнаградам.
Лукашенко объяснил перемещение вагнеровцев к границе Польши
Вагнеровцы находились в западных регионах страны для передачи опыта белорусским подразделениям под Гродно и Брестом.
Казахстан отказался экстрадировать в США россиянина Кислицина
Кислицина задержали в Казахстане по запросу США. ФБР обвинило его в том, что он вместе с другими хакерами еще в 2012 году получил доступ к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.
В России заработал закон о цифровом рубле
Но в широкое обращение он пока не попадет, ЦБ намерен запустить лишь тестирование цифрорубля на реальных клиентах банков.
Российские компании атаковал вирус White Snake
Фишинговые письма на адреса российских компаний рассылались от имени Роскомнадзора.