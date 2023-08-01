18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли подтверждение контактов двух крупнейших империй
В Историческом музее Вельса 100 лет хранился древний предмет, который, как оказалось, привезли с другой стороны Евразии.
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В 1918 году на торговой площади города Вельса нашли необычный предмет — выточенную из слоновой кости шестисантиметровую рукоять ножа, на которую была нанесена надпись. Как известно из ORF, язык определить не удалось, но можно было предположить, что она из персидского региона.
Только сейчас, через 100 лет, Гарри Фальк, профессор Свободного университета Берлина, определил, что надпись сделана на кхароштхи — письменности, скорее всего, арамейского происхождения, которая была распространена на севере Индии и в Средней Азии в III веке до нашей эры — IV веке нашей эры. Кхароштхи — это весьма экзотический вид письменности, сочетающий слоговый и алфавитный, то есть часть символов читалась как слоги, а часть — как звуки. Записи вели справа налево. Так, ученый смог расшифровать текст: «Почетный подарок господину Тадаре».
Эта находка II века нашей эры как раз совпадает со временем расцвета Римской империи и пиком могущества Империи Хань. На землях современного Синьцзяня располагался крупный торговый город Ния, который был важным узлом Великого шелкового пути. В 1900 году археологи нашли много табличек с надписями на кхароштхи, при этом они точно относятся к Ханьской империи.
Пока что Вельс — это самая северо-западная торговая площадка, на которой находят послания из Империи Хань.
Ранее сообщалось, что ученые нашли в Гималаях древнейшую «капсулу времени» — её возраст оценивается примерно в 600 миллионов лет.
Анна Морозова