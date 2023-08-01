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19:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшему премьер-министру Великобритании помешали тритоны

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог построить бассейн в своем поместье в Оксфордшире из-за возможного обитания там охраняемых государством гребенчатых тритонов, сообщает Politico.

Источник: Reuters

Джонсон переехал в дом стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов этим летом, после чего приступил к реализации плана по постройке плавательного бассейна размером 11 на четыре метра. Однако сотрудник местной администрации Эдвард Черч отклонил заявку на постройку. Он сообщил, что выбранное место с большой долей вероятности может оказаться местом обитания гребенчатых тритонов.

Издание напомнило, что Джонсон во время пребывания на посту премьер-министра критиковал защищающие гребенчатых тритонов законы. В 2020 году он заявлял, что «поиск тритонов» мешает экономике Британии.

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Гребенчатый тритон является охраняемым видом в Британии. Похищение яиц земноводных, а также разрушений мест их обитания и отдыха наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до полугода.

Будучи премьер-министром Британии Джонсон хотел создать благотворительный фонд для оплаты ремонта в своей квартире. Организацию планировалось оформить как фонд охраны культурного наследия. Позже британская избирательная комиссия начала расследование, чтобы выяснить, откуда Джонсон взял деньги на ремонт.

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