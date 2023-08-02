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03:47 (мск), источник: Life.ru

Появится новый налог на недвижимость: Как он отразится на стоимости апартаментов, квартир и домов

Застройщикам снова придётся платить НДС на апартаменты. Как это отразится на стоимости жилой и коммерческой недвижимости и что теперь нужно учитывать продавцам и покупателям?

Кому придётся платить новый налог

Услуги застройщиков по договорам долевого участия строительства не облагаются НДС с октября 2010 года. Исключение составляли только объекты производственного назначения. Теперь сюда добавят и апартаменты. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Таким образом, возвращается НДС на услуги застройщиков при передаче апартаментов, которые построены по договорам долевого строительства. Документ уже выложен на официальном портале правовой информации.

— Апартаменты — нежилые помещения. Они предназначены для временного проживания (как в гостинице), но не в качестве квартиры. Да, в связи с падением фактических доходов населения граждане стали рассматривать апартаменты как постоянное жильё. Дошло до того, что некоторые покупали апартаменты в цокольных этажах в Москве за 2 000 000−3 000 000 рублей с маленьким полуподвальным окном и площадью 20−25 м². Рассчитывая закрепиться в городе, продать объект и переехать в полноценную квартиру, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Апартаменты имеют ряд неудобств именно в разрезе постоянного проживания.

Там не только нельзя оформить постоянную регистрацию, там не действуют нормы инсоляции, шумоизоляции, нет режима тишины как в жилом доме. А ещё есть места общего пользования — и не только подъезд и холл, а иногда и общий конференц-зал (особенно в МФК). И расходы на его обслуживание делятся между всеми собственниками.

— Ну и переходим к налогу. Сами владельцы апартаментов платят налог в несколько раз больше, чем за квартиру, ведь их недвижимость коммерческая. Собственно, подразумевается, что они будут извлекать из неё прибыль — сдавать как гостиничный номер (если это здание гостиницы) или в посуточную аренду. Использовать как временное жильё при командировках в целях снижения расходов на съём. То есть будут зарабатывать на объекте. Соответственно, при продаже им объекта застройщик платит свой налог на НДС, ведь реализует не конечный продукт для жилья, а инструмент для заработка, — отметил Максим Лазовский.

Как налог отразится на стоимости недвижимости

Апартаменты будут дорожать соразмерно новому налогу. Минимум на сумму затрат девелоперов в 20% от цены продажи. С учётом возможных скидок и акций удорожание апартаментов составит от 10%. При этом инициатива отразится и на рынке жилой недвижимости. Те инвесторы, которые ранее выбирали апартаменты, сейчас переориентируются на квартиры и дома. Равно как и те клиенты, которые покупали апартаменты в целях экономии средств. Тем более что рынок сейчас предоставляет такую возможность — инвестировать можно и от 100 000 рублей в формате долевого участия. Такой прогноз сделал Максим Лазовский.

Он считает, что те покупатели, которые рассматривали апартаменты как жильё в целях экономии, теперь скорее предпочтут ликвидные варианты в ближайшем Подмосковье с высокой транспортной доступностью около новых диаметров. Соответственно, новый налог приведёт к увеличению спроса на жилую недвижимость.

— Апартаменты в Москве — явление распространённое и достаточно востребованное. При прочих равных условиях они стоят на 15−20% дешевле квартир, поскольку в них нет возможности получить постоянную регистрацию. Возводя комплексы с апартаментами, девелоперы (помимо отсутствия НДС) не сталкивались с масштабными расходами на обеспечение норм по социальной инфраструктуре, а также не несли расходов, связанных с изменением вида разрешённого использования земельного участка. Выручка была меньше, чем у проекта с квартирами, но и расходная часть была существенно ниже. В итоге проекты с апартаментами приносили девелоперам хороший доход, а по срокам реализации занимали гораздо меньше времени, — рассказал коммерческий директор и партнёр Est-a-Tet Владимир Моребис.

Он отметил, что сейчас, когда вновь возникает НДС, экономическая привлекательность таких проектов ощутимо снижается. Заложить эти 20% в цену, тем самым переложив их на конечного покупателя, в массовом сегменте будет затруднительно. Поскольку если апартаменты сравняются по бюджету покупки с квартирой, то это будет означать существенное сужение клиентской аудитории такого проекта. Поэтому в массовом сегменте стоит ожидать разделения этого бремени и перекладывания его в основном на девелопера/застройщика. Соответственно, часть проектов, рассматривающихся как перспективные, потеряют свою актуальность. Но это не значит, что в массмаркете не будут выходить новые проекты с апартаментами.

На премиальном и элитном сегментах, считает Владимир Моребис, возвращение НДС отразится в меньшей степени. Вопрос с покупательской способностью здесь обстоит иначе, но ожидать переноса НДС на плечи покупателей здесь также не стоит.

— Возможно, это нововведение было принято в том числе и в силу правового статуса данного формата — он до сих пор не отрегулирован. Для собственников апартаментов предлагается только временная регистрация, а также более высокие услуги за ЖКХ. При этом объём таких комплексов постоянно показывал положительную динамику, — отметил управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

В данном случае речь идёт об обложении налогом так называемых услуг застройщика, доля которых в цене по договору долевого участия незначительна. В отличие от целевого инвестиционного взноса, перечисляемого участником долевого строительства застройщику на строительство объекта и не облагаемого НДС. Таким образом, рост цен едва ли превысит 5−7% в проектах, которые строятся сейчас или будут реализовываться в дальнейшем. В первую очередь цена регулируется спросом, апартаменты — это субпродукт со своими особенностями, который для их востребованности должен быть на 15−20% дешевле, чем квартиры. Тем более в массовом сегменте. Такой прогноз сделал исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов.

— НДС будет облагаться не вся цена апартамента по ДДУ, а лишь одна её составляющая — стоимость услуг застройщика по созданию объекта. Поэтому очень существенного влияния на рост стоимости апартаментов по ДДУ это оказать не должно. К тому же есть другие важные факторы, влияющие на ценообразование первичного рынка апартаментов. Это конкуренция застройщиков в данном сегменте рынка недвижимости, платёжеспособный спрос населения, доступность ипотеки, альтернативный выбор между апартаментами и полноценным жильём в определённой локации. Новый закон никак не коснётся продажи жилых домов и квартир, поскольку их реализация как по ДДУ, так и на вторичке НДС не облагается. Кстати, относится это к земельным участкам. Поэтому какого-либо заметного влияния на рынок недвижимости в целом новый закон не окажет, — считает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

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Появится новый налог на недвижимость: Как он отразится на стоимости апарта
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