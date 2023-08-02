«Ведомости»: 100 000 трудовых мигрантов в РФ могут стать нелегалами из-за долгов

Согласно миграционному законодательству, иностранцы обязаны покинуть Россию по истечении законного срока пребывания в стране. Однако невыплаты трудовых мигрантов по займам и кредитам приводят к тому, что судебные приставы запрещают им выезд за пределы РФ. Средняя сумма задолженности на одного гражданина составляет 70−80 тысяч рублей.
По подсчетам узбекской диаспоры, с марта по июль в российские суды в отношении мигрантов было подано около 300 тысяч таких исков.
В суд обращались МФО, которые в основном специализируются на выдаче займов гражданам Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Общая сумма исков оценивается в 21−24 миллиарда рублей.
Исмаилов подчеркивает, что число поданных в суд исков начало резко расти с марта текущего года. По его словам, заемщики просто перестали платить, вследствие чего у них перед МФО скопилась большая кредиторская задолженность.
Эксперт объясняет, что такая ситуация сложилась из-за перехода процедур выдачи микрокредитов в онлайн-формат, благодаря чему получить заем стало проще. Также Исмаилов указывает на низкую правовую грамотность мигрантов.
Ранее в Минтруде рассказали, что в 2030 году число трудовых мигрантов в России вырастет на 400 тысяч человек по сравнению с 2022 годом — до 3,5 миллиона человек. Однако, по мнению экспертов ВНИИ, ожидания Минтруда несколько завышены, поскольку для достижения такого показателя властям придется привлекать граждан Индии, Ирана и Индонезии.
Дело в том, что конкуренция за сотрудников из Средней Азии, традиционно самой многочисленной группы мигрантов в России, растет — в других странах им делают более выгодные зарплатные предложения.