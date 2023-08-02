12:33 (мск)
В московском метро появился «Поезд возможностей»
Он курсирует по Арбатско-Покровской линии.
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31 июля АНО «Национальные приоритеты» и Московский метрополитен запустили состав под названием «Поезд возможностей», посвященный национальным проектам России. В каждом из 10 брендированных вагонов можно поподробнее узнать о президентской платформе «Национальные проекты России», целях и результатах, достигнутых нацпроектами к 2023 году и как они повлияли на качество жизни каждого жителя страны.
Так, к примеру, вагоны «Демография» и «Здравоохранение» посвящены мерам поддержки семей с детьми, информации о здоровом и активном образе жизни. А в вагонах «Образование», «Цифровая экономика» и «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать о новых технологиях, финансовом развитии и карьерных возможностях.
Мы вместе с АНО «Национальные приоритеты» запустили тематический состав в метро. «Поезд возможностей» будет курсировать полгода на Арбатско-Покровской линии. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки на нем комфортными, безопасными и интересными.
Пассажиры вагонов нацпроектов «Экология» и «Туризм и индустрия гостеприимства» узнают о новых способах бережного отношения к окружающей природе и о новых направлениях для путешествий. А тем, кто хочет улучшить качество своей жизни и принять участие в улучшении облика города, понравятся вагоны «Культура», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».
О поддержке при развитии своего дела москвичи и гости столицы узнают в вагоне нацпроектов «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт». Тематический поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца января 2024 года.
«В поезде возможностей москвичи и гости столицы смогут получить исчерпывающую информацию о мерах поддержки по 14 ключевым направлениям развития страны, присоединиться к реализации национальных проектов и узнать для себя что-то полезное и практичное. Например, воспользоваться советами по диагностике здоровья или внести свой вклад в сохранение природы, изменив экологичные привычки, познакомиться с объектами культуры и изучить афишу ближайших мероприятий, найти интересную книгу для чтения, поучаствовать в научных и технологических конкурсах, записаться на образовательный курс или выбрать увлекательный маршрут для путешествия по стране», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Национальные проекты реализуются с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина.
Социальный проект. АНО «Национальные приоритеты» ИНН 9704007633 erid: 2VtzqwMkcNh