10:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве гаишники приехали оформлять ДТП и спасли котенка
Малыша вытащили из-под машины и отдали одному из участников аварии.
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Как сообщает столичная Госавтоинспекция, сотрудники ГИБДД приехали на оформление ДТП в район Киевского путепровода. Участник аварии рассказал, что затормозил, так как увидел котёнка, сбежавшего с тротуара на проезжую часть. После того, как машина остановилась, малыш запрыгнул на заднюю балку автомобиля.
Достать животное у гаишников не получилось, поэтому после оформления ДТП они остановили проезжающий мимо эвакуатор и с помощью него приподняли машину и достали котенка. Его приютил один из участников аварии.
Ранее на Калужском шоссе в Москве водители остановили движение, что пропустить уточек, переходящих дорогу.
Анна Морозова