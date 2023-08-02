Как в России празднуют День ВДВ Фотоотчет с одного из самых бурных торжеств нашей страны
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
Главное
Спецоперация на Украине
13:57 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые обнаружили окаменелость медузы возрастом 500 млн лет

Исследователи из Университета Торонто обнаружили древнейший вид медуз Burgessomedusa phasmiformis в Канаде в окаменелостях возрастом полмиллиарда лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Royal Society.

Источник: Jean-Bernard Caron/Royal Ontario Museum

Новый вид — крупная плавающая медуза размерами до 20 см (без учета 90 щупалец), жившая в морях кембрийского периода. По словам ученых, медузы — очень хрупкие животные, которые плохо сохраняются из-за отсутствия твердых тканей, поэтому настолько хорошо сохранившиеся останки животного — редкость.

Из-за этого эволюция медуз оставалась не до конца изученной, но после обнаружения находки все может измениться. Например, теперь ученым понятно, что уже к кембрийскому периоду эти животные обрели свою «классическую» куполообразную форму и множество щупалец, а также могли активно плавать и охотиться.

«Несмотря на то что медузы и их родственники считаются одними из самых ранних групп животных, их крайне редко удается найти в окаменелостях кембрийского периода. Но эта находка не оставляет сомнений в том, что они могли плавать уже тогда», — отметили авторы.

Также они сообщили, что доисторическая медуза была поймана подводным грязевым потоком, в котором она осталась навсегда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Анфиса Чехова рассказала, как к ней домогались в детстве
"Все молимся": Ирина Мирошниченко остается без сознания в реанимации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости