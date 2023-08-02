14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи выяснили, к чему приводит удаление когтей у кошек
Эта процедура вредит не только домашним, но и диким особям.
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Онихэктомия — операция по ампутации когтей у животных, в основном кошек, вместе с дистальными фалангами пальцев. Несмотря на то, что во многих странах она запрещена и признана негуманной, многие хозяева «оберегают» себя и свое жилище от царапания именно этим методом. Конечно, порой когти удаляют по медицинским причинам, но чаще всего предпосылок к острой необходимости в этой процедуре нет.
В развлекательных целях ей подвергают и так называемых больших кошек (Pantherinae) — подсемейство кошачьих, в которое входят наиболее крупные представители этого семейства, в частности пумы, пантеры, тигры, львы и так далее. Цель та же: обезопасить людей, жаждущих поиграть и сфотографироваться с экзотическими животными.
Животные точат когти, чтобы сохранить длину и остроту, ведь они необходимы для защиты, лазания, коммуникации, маркировки территории и охоты. Онихэктомия нарушает физиологию животных: когти и дистальные (ногтевые) фаланги позволяют кошачьим поддерживать статическую позу и быстро передвигаться. Из-за операции нарушается анатомия и поведение животных, а также развивается множество болезней.
Биологи из Университета Северной Каролины и Аризонского университета (США) опубликовали в журнале Animals исследование о еще одном негативном последствии этой операции. Ранее ее воздействие на мускулы никогда не изучалось, отметили авторы новой работы.
«Во всем диапазоне размеров кошачьих площадь лапы увеличивается медленнее, чем масса тела. То есть у более крупных кошек ступни меньше по сравнению с размером тела, и их лапы должны выдерживать значительно большее давление. Удаление когтей оказывает более анатомически разрушительное воздействие на крупные виды», — объяснили ученые.
Биологи изучили строение мышц, их плотность и массу у 18 экзотических кошек с когтями и без (рысей, сервалов, оцелотов, львов и тигров), чтобы показать, как операция влияет на мускулатуру передних конечностей. Животные были предоставлены зоопарками или спасательными учреждениями, за исключением дикой рыси.
«Согласно нашему исследованию, онихэктомия существенно сказывается на миологии как мелких, так и крупных кошек. Это сильно влияет на глубокий сгибатель пальцев — мышцу, которая прикрепляется к фалангам, ампутированным во время операции. Другие мышцы предплечья не компенсируют потери: кошачьи без когтей имеют более слабые предплечья и биомеханически скомпрометированы», — объяснили авторы работы.
Таким образом, онихэктомия в эстетических целях вредна не только для домашних кошек. У крупных кошачьих она облегчает мускулатуру глубоких сгибателей пальцев на 73% и снижает силу передних конечностей на 46−66%, в зависимости от размера животного. В итогах работы авторы снова подчеркнули негуманность данной операции.
Ранее мы писали об исследовании, которое показало, что кошки портят мебель «от большой любви» к хозяину. И это не единственный показатель их привязанности.
Олеся Маевская