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15:36 (мск), источник: © РИА Новости

Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: © РИА Новости

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — сказал Кузнецов журналистам.

Он уточнил, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС, подчеркнул Кузнецов.

По его словам, решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи является полномочием лечащего врача. Соответственно, именно лечащий врач принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов, выдает направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, пояснил Кузнецов.

Он добавил, что медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно, это требование закреплено постановлением правительства РФ и является обязательным, уточнил Кузнецов.

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