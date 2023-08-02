17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: разнообразная жизнь улучшает нейронные связи мозга
Дальнейшие эксперименты помогут в создании препаратов и медицинского оборудования, необходимых для восстановления органа.
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Сотрудники Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний обнаружили, что у мышей, выращенных в «обогащенной» среде, активность гиппокампа была выше, что свидетельствует о наличии более надежной и связанной нейронной сети. Простыми словами, ученые обнаружили множество данных, которые иллюстрируют преимущества мозга, сформированного богатым опытом.
Они сравнили ткани головного мозга двух групп 12-недельных мышей, личностный опыт которых начался с шестинедельного возраста. Одна группа мышей жила в стандартных клетках, а другая проводила время в вольерах с игрушками, туннелями, пластиковыми трубами, превращенными в лабиринты, и маленькими домиками.
С помощью вживленных в ткань мозга электродов ученые измерили связь между гиппокампом и внешним слоем мозга, который управляет множеством когнитивных процессов, которые сгруппировали в шесть взаимосвязанных областей. Препринт исследования будет опубликован 1 октября в журнале Biosensors and Bioelectronics.
«Независимо от того, какой параметр мы рассматривали, более богатый опыт буквально усиливал связи в нейронных сетях, — поясняют ученые. — Эти результаты показывают, что активная и разнообразная жизнь формирует мозг на совершенно новых основаниях».
Конечно, результаты были получены в результате тестирования мозга мышей, а не человека, но изучение всего гиппокампа дает ученым более широкое представление о функциональных связях органа. Исследование может заложить основу для создания протезов, которые имитируют функции мозга для восстановления и улучшения возможностей памяти, утраченных из-за старения или болезней.
Недавно нейробиологи нашли часть мозга, которая отвечает за осознанность. Дальнейшие исследования помогут людям с серьезными неврологическими нарушениями.
Олеся Маевская