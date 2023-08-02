18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи выяснили, когда и где появились пчелы
Оказалось, что они жили на Земле еще 120 миллионов лет назад.
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Ученые из Университета штата Вашингтон реконструировали историю появления пчел — одних из многочисленных насекомых, которые появились еще в нижнем мелу (145−100 миллионов лет назад), вместе с первыми цветковыми и многими динозаврами. Результаты исследования показали, что их родиной является Западная Гондвана, тогда еще не разделившаяся на Африку и Южную Америку. Статья об этом опубликована в журнале Current Biology.
180 миллионов лет назад суперконтинент Пангея раскололся, образовав Лавразию (она включала современные Евразию и Северную Америку) и Гондвану. Позднее дробление продолжилось, и через 30 миллионов лет последняя разделилась на две части: восточную (нынешние Австралия, Антарктида, Индостан и Мадагаскар) и западную (Южная Америка, Африка, Аравийский полуостров). Западная Гондвана раскололась на части около 100 миллионов лет назад, и к этому времени на ее территории уже существовали пчелы.
К такому выводу исследователи из Германии пришли, проанализировав геномы 200 современных видов — представителей всех семи пчелиных семейств. Кроме того, ученые сравнили их характеристики с данными 185 ископаемых видов. Авторы отмечают, что провели самое масштабное из подобных исследований, которое позволило получить наиболее точное на сегодня филогенетическое древо пчел.
Ученые установили, что эти насекомые дифференцировались от хищных ос, перейдя к питанию цветочным нектаром, именно в Западной Гондване, около 120 миллионов лет назад. К моменту разделения континента на части пчелы уже были распространены на них и лишь позднее заселили «останки» Восточной Гондваны и Лавразии. Ко времени вымирания динозавров уже существовали все ключевые группы пчел.
Недавно были названы самые удивительные факты о пчелах.
Олеся Маевская