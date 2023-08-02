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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь из Калифорнии, спасающийся от жары в бассейне, попал на видео

Животное поймали и передали ветеринарам.

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В Калифорнии полиция приехала на неожиданный вызов. Как передает UPI, на заднем дворе одного из частных домов был замечен медведь.

Косолапый спасался от 33-градусной жары. Он купался в бассейне, когда за ним прибыли сотрудники полиции, приюта для животных Бербанка и Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы.

Спасатели следили за медведем до тех пор, пока он не вышел из воды. Когда животное залезло на ближайшее дерево, чтобы вздремнуть, его поймали и отвезли к ветеринарам.

Недавно игривый медвежонок из Красноярского края попал в фотоловушку. Пока его мама спокойно прогуливалась по окрестности, он пытался себя развлечь.

Олеся Маевская

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