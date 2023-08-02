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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опасно для здоровья: почему нельзя греть еду в пластике

Каждый день из-за неправильно разогретой еды человек потребляет пластик, который через неделю по объему можно сравнить с кредитной картой! Рассказываем, почему вредно ставить в микроволновку пищу в контейнерах.

Источник: unsplash.com

По результатам исследования, 95% пластмассовых емкостей всего за 3 минуты нагрева выделяют до 4 миллионов частиц микропластика и около 2 миллиардов нанопластика. Через стенки контейнеров они попадают в пищу, а потом прямиком в организм, где оседают и накапливаются.

Исследования показали, что концентрация этих частиц в количестве 1000 миллиграмм на миллилитр убивает до 77% клеток почек человека. Отдельно на заметку родителям: греть детские смеси в пластиковых бутылочках тоже опасно.

Также ученые считают, что выделяемые вещества пагубно влияют на эндокринную систему и могут вызвать астму, ожирение, диабет, бесплодие и рак.

И если для человека пластик вреден при нагревании, то для окружающей среды он опасен в любом виде. Так, исследование показало, загрязнение коралловых рифов пластиком растет на глубине.

Анна Морозова

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