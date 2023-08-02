Опасно для здоровья: почему нельзя греть еду в пластике

По результатам исследования, 95% пластмассовых емкостей всего за 3 минуты нагрева выделяют до 4 миллионов частиц микропластика и около 2 миллиардов нанопластика. Через стенки контейнеров они попадают в пищу, а потом прямиком в организм, где оседают и накапливаются.
Исследования показали, что концентрация этих частиц в количестве 1000 миллиграмм на миллилитр убивает до 77% клеток почек человека. Отдельно на заметку родителям: греть детские смеси в пластиковых бутылочках тоже опасно.
Также ученые считают, что выделяемые вещества пагубно влияют на эндокринную систему и могут вызвать астму, ожирение, диабет, бесплодие и рак.
И если для человека пластик вреден при нагревании, то для окружающей среды он опасен в любом виде. Так, исследование показало, загрязнение коралловых рифов пластиком растет на глубине.