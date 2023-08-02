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Главные новости к вечеру 2 августа
19:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 2 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Кремль подтвердил подготовку возможной встречи Путина и Эрдогана

В канцелярии Эрдогана говорили, что российский президент согласился приехать в Турцию.

Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными

Информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Курс доллара превысил 94 рубля, евро — 102

По сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня доллар подорожал более чем на 1,5 рубля.

Google Play удалил приложения попавших в июле под санкции США российских банков

Кредитные организации попали под блокирующие санкции США 20 июля.

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет

Легендарный вратарь завершил карьеру игрока в том же клубе, в котором дебютировал в большом футболе — в «Парме».

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