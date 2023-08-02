19:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 2 августа
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В канцелярии Эрдогана говорили, что российский президент согласился приехать в Турцию.
Информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня доллар подорожал более чем на 1,5 рубля.
Кредитные организации попали под блокирующие санкции США 20 июля.
Легендарный вратарь завершил карьеру игрока в том же клубе, в котором дебютировал в большом футболе — в «Парме».